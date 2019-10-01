01 Ekim 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray - PSG maçı öncesi ilginç detay! Emre Belözoğlu...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Fransız devini mağlup ederek hem kötü gidişata son vermek hem de gruptaki ilk galibiyetini almak isteyen sarı-kırmızılılarda kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu ile ilgili detay dikkatlerden kaçmadı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 01.10.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 12:02
  • 1
  • 33
Galatasaray - PSG maçı öncesi ilginç detay! Emre Belözoğlu...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında Paris Saint-Germain'i konuk ediyor.

  • 2
  • 33
Galatasaray - PSG maçı öncesi ilginç detay! Emre Belözoğlu...

Gruptaki ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Fransız devini taraftarının desteğiyle mağlup edip ilk galibiyetini almak istiyor.

  • 3
  • 33
Galatasaray - PSG maçı öncesi ilginç detay! Emre Belözoğlu...

AVRUPA KUPALARINDAKİ 74. MAÇ

Cimbom, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarındaki 74. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetiminde çıktığı 73 karşılaşmanın 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı. Galatasaray, Terim'in teknik direktörlüğündeki 27 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

  • 4
  • 33
Galatasaray - PSG maçı öncesi ilginç detay! Emre Belözoğlu...

PSG İLE 5. KEZ

Galatasaray, Paris Saint Germain ile bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya geldi.

  • 5
  • 33
Galatasaray - PSG maçı öncesi ilginç detay! Emre Belözoğlu...

İki takım ilk karşılaşmalarını UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda 17 Ekim 1996 tarihinde İstanbul'da oynadı ve sarı-kırmızılılar mücadeleyi 4-2 kazandı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör