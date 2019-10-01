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Galatasaray - PSG maçı öncesi ilginç detay! Emre Belözoğlu...
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Fransız devini mağlup ederek hem kötü gidişata son vermek hem de gruptaki ilk galibiyetini almak isteyen sarı-kırmızılılarda kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu ile ilgili detay dikkatlerden kaçmadı. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 01.10.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 12:02
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