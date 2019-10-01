01 Ekim 2019, Salı

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Diagne'den Fatih Terim'e olay gönderme!

Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği ancak beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle sezon sonunda Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Paris Saint-Germain maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Fatih Terim'in sözleri üzerine tecrübeli teknik adama flaş bir göndermede bulundu. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 01.10.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 14:21
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Diagne'den Fatih Terim'e olay gönderme!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSG maçı öncesi basın toplantısındaydı...

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Diagne'den Fatih Terim'e olay gönderme!

Terim, maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulunurken oyuncuları hakkında konuştuğu esnada Diagne'den bir Terim hamlesi geldi.

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Diagne'den Fatih Terim'e olay gönderme!

Terim basın toplantısında sarf ettiği, "Oyuncuya göre sistem hazırlamıyoruz ama bazı refleksler oturdukça pozisyonlar farklılaşacaktır."

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Diagne'den Fatih Terim'e olay gönderme!

"Son yıllardaki bütün gol kralları Galatasaray'dan çıktı. Galatasaraylıların tek şikayet etmeyeceği şey gol kısırlığıdır."

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Diagne'den Fatih Terim'e olay gönderme!

"Memnuniyetsizliğimi de oyuncularımla paylaşıyorum. İletmediğimiz, paylaşmadığımız, sebep ve bahane olur diye söylemediğimiz birçok şey var." sözlerine Diagne'den yanıt geldi.

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