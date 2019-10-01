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Diagne'den Fatih Terim'e olay gönderme!
Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği ancak beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle sezon sonunda Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Paris Saint-Germain maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Fatih Terim'in sözleri üzerine tecrübeli teknik adama flaş bir göndermede bulundu. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 01.10.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 14:21
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