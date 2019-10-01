Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük fark! İşte o veriler

Ceza sahasında toplam topla buluşma sayısı Galatasaray için 6, Fenerbahçe içinse 18 oldu. Fenerbahçe'nin hücumda rakibine karşı bu üstünlüğünü pekiştiren en önemli detay ise Radamel Falcao gibi önemli bir ismin bir kez bile ceza sahasında topla buluşamamasıydı.