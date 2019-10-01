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Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük fark! İşte o veriler
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Pozisyon bakımından kısır geçen mücadele, 0-0 eşitlikle sonuçlandı ve iki ezeli rakip puanları paylaştı. Öte yandan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası ortaya çok çarpıcı rakamlar çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.10.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 11:36
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