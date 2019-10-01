01 Ekim 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük fark! İşte o veriler

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Pozisyon bakımından kısır geçen mücadele, 0-0 eşitlikle sonuçlandı ve iki ezeli rakip puanları paylaştı. Öte yandan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası ortaya çok çarpıcı rakamlar çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.10.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 11:36
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük fark! İşte o veriler

İki takımın oyuncularının tehlikeli bölgede topla buluşmaları dikkate alındığında Fenerbahçe bu konuda açık ara önde duruyor.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük fark! İşte o veriler

Galatasaray'da Feghouli 1, Babel 3 ve Nagatomo 2 kez topla buluşurken sarı-lacivertlilerde çok daha fazla sayıda oyuncu birçok kez topla ceza sahasında buluştu. Vedat Muriç 7, Tolga Ciğerci 4, Ozan Tufan 3, Kruse 3, Luiz Gustavo ve Deniz Türüç 1'er kez tehlikeli bölgede topu ayağında buldu.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük fark! İşte o veriler

Ceza sahasında toplam topla buluşma sayısı Galatasaray için 6, Fenerbahçe içinse 18 oldu. Fenerbahçe'nin hücumda rakibine karşı bu üstünlüğünü pekiştiren en önemli detay ise Radamel Falcao gibi önemli bir ismin bir kez bile ceza sahasında topla buluşamamasıydı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük fark! İşte o veriler

Ersun Yanal için belki de en önemli konuların başında bu geliyor. Takım savunmasının yanı sıra Jailson'un etkili oyunu ve çabukluğunu kullanması sonucunda Kolombiyalı golcü bu bölgede topla temas edemedi.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük fark! İşte o veriler

BİR İLK YAŞANDI

Galatasaray'ın son 5 yılda ceza sahasında 6 veya daha az topla buluştuğu başka bir maç yok. OPTA verileri toplanmaya başlandığından bu yana ilk kez sarı-kırmızılı ekip bu kadar zayıf kaldı.

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