15 Şubat 2019, Cuma

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Galatasaray nasıl tur atlar?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçında Galatasaray, evinde Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti. Nefes kesen müdeleyi temsilcimiz Galatasaray 2-1 kaybetti. Galatasaraylı taraftarlar rövanş maçı öncesi 'Galatasaray Benfica karşısında nasıl tur atlar?' sorusunun cevabını arıyor. İşte o ihtimaller.

Giriş Tarihi: 15.02.2019 09:10 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 09:19
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Galatasaray nasıl tur atlar?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçında Galatasaray, evinde Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti.

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Galatasaray nasıl tur atlar?

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz Galatasaray 2-1 kaybetti ve avantajı rakibine kaptırdı.

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Galatasaray nasıl tur atlar?

Sarı kırmızılı takımın tek golü 54'üncü dakikada Luyindama'dan geldi. Portekiz ekibinin gollerini ise 27'de penaltıdan Salvio ve 64'te Seferovic kaydetti.

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Galatasaray nasıl tur atlar?

Rövanş maçı öncesi avantajı rakibine kaptıran Galatasaray'ın Portekiz'de galibiyet almaktan başka çaresi yok. Galatasaray 2-0 ile 3-2 ve daha gollü tek farklı galibiyetlerle son 16'ya kalacak.

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Galatasaray nasıl tur atlar?

Beraberlik ve mağlubiyette Sarı-Kırmızılılar elenecek. Cim Bom 2-1 kazanırsa mücadele uzatmaya gidecek.

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