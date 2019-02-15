15 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray taraftarlarının Luyindama paylaşımları

Galatasaray taraftarı Avrupa'daki ilk golünü atan Christian Luyindama'ya övgüler yağdırdı.

İşte o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 15.02.2019 08:49 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 08:51
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Galatasaray taraftarlarının Luyindama paylaşımları
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Galatasaray taraftarlarının Luyindama paylaşımları
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Galatasaray taraftarlarının Luyindama paylaşımları
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Galatasaray taraftarlarının Luyindama paylaşımları
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Galatasaray taraftarlarının Luyindama paylaşımları
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