Galatasaray gözünü Kolombiyalı isme dikti!

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılar birçok ismi kadrosuna katarak, geniş ve rotasyonlu bir kadroya sahip olmak istiyor. Fatih Terim'in raporlarına göre çalışmalarını sürdüren Cimbom, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı gibi isimleri kadrosuna katarak taraftarlarını sevindirmişti. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Aslan şimdi de gözünü Kolombiyalı bir isme dikti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.07.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 10:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





