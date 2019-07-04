04 Temmuz 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray gözünü Kolombiyalı isme dikti!
Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılar birçok ismi kadrosuna katarak, geniş ve rotasyonlu bir kadroya sahip olmak istiyor. Fatih Terim'in raporlarına göre çalışmalarını sürdüren Cimbom, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı gibi isimleri kadrosuna katarak taraftarlarını sevindirmişti. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Aslan şimdi de gözünü Kolombiyalı bir isme dikti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.07.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 10:30
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"