04 Temmuz 2019, Perşembe
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Galatasaray'da transfer: 5 geldi 5 daha lazım
Şampiyonlar Ligi'ne iddialı girmek isteyen Galatasaray, transfer döneminin hızlı ekibi olarak öne çıktı. Fotomaç yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi ve yapılacak transferler hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.07.2019 01:28 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 07:53
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