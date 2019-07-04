04 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Anlaşma tamam

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da takviye çalışmaları devam ediyor. Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz transferlerini resmen açıklayan sarı-kırmızılılar, kadrosuna oyuncu katmaya devam etmek istiyor. Şimdiden 5 transferi açıklayan Cimbom'un hedefinde ise forvet transferi var. Diagne ve Mitroglou ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe ile Vedat Muriç'in ardından bir transferde daha karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği yıldız futbolcunun transferinde önemli bir mesafe kat ettiği ve Diagne satılırsa bu transferi bitireceği iddia edildi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemine dair son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.07.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 10:48
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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Anlaşma tamam

Son 2 sezon Fatih Terim komutasında şampiyonluk ipini göğüslemeyi başaran Galatasaray, bu sezon daha güçlü bir kadro kurup Avrupa'da da ses getirmek istiyor.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Anlaşma tamam

Bu bağlamda Ryan Babel, Adem Büyük, Ozornwafor ve Jimmy Durmaz transferlerini gerçekleştiren Aslan, geçtiğimiz sezon her ne kadar gol kralı olsa da beklentilerin altında kalan Mbaye Diagne'nin yerini yıldız bir isim ile doldurmak istiyor.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Anlaşma tamam

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile Vedat Muriç transferi için karşı karşıya gelen Galatasaray, forvet takviyesinde sürekli rota değiştirse de gündeme alınan son ismin transferi tamamlanırsa ezeli rakibe de büyük çalım atılmış olacak.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Anlaşma tamam

BANEGA-FERNANDO TAKASI OLABİLİR

Ever Banega'nın menajeri, Galatasaray'ın teklif ettiği bonuslarla beraber yıllık 4 milyon Euro'yu geçen rakamı kabul etti... Banega ise tüm planlamayı menajerine devretti.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Anlaşma tamam

Hali hazırda Galatasaray'dan 4.2 milyon Euro kazanan Fernando ise Sevilla'ya 2.5 milyon Euro'ya gitmeye hazır.

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