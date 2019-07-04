04 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Anlaşma tamam
Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da takviye çalışmaları devam ediyor. Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz transferlerini resmen açıklayan sarı-kırmızılılar, kadrosuna oyuncu katmaya devam etmek istiyor. Şimdiden 5 transferi açıklayan Cimbom'un hedefinde ise forvet transferi var. Diagne ve Mitroglou ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe ile Vedat Muriç'in ardından bir transferde daha karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği yıldız futbolcunun transferinde önemli bir mesafe kat ettiği ve Diagne satılırsa bu transferi bitireceği iddia edildi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemine dair son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 04.07.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 10:48
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