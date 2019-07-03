03 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte Fatih Terim'in yeni gözdesi

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz sezon transferde geç kalındığı için taraftarların eleştirisine maruz kalan yönetim, bu sezon geniş rotasyonlu bir kadro oluşturarak özellikle Şampiyonlar Ligi'de başarı elde edecek bir takım yaratmak amacında. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğultusunda hareket eden yönetim, tecrübeli teknik adamın takımda görmek istediği yıldız futbolcunun transferi için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 03.07.2019 14:39 Güncelleme Tarihi: 03.07.2019 14:47
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Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte Fatih Terim'in yeni gözdesi

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

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Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte Fatih Terim'in yeni gözdesi

Geçen sezon transferde geç kalındığı için eleştirilen yönetim, bu sezon elini çabuk tutarak Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattı.

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Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte Fatih Terim'in yeni gözdesi

Her bölgeye oyuncu bakan ve alternatifli bir kadro kurmayı planlayan sarı-kırmızılılar, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

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Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte Fatih Terim'in yeni gözdesi

Galatasaray, Manchester City forması giyen Fabian Delph'i listesine ekledi.

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Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte Fatih Terim'in yeni gözdesi

2018 Dünya Kupası'nda forma giyen ve EURO 2020'de de İngiltere Milli Takımı kadrosunda yer alma hayali kuran 29 yaşındaki oyuncu, daha fazla süre alabilmek adına takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

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