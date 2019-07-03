Galatasaray transferde büyük oynuyor! İşte Fatih Terim'in yeni gözdesi

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz sezon transferde geç kalındığı için taraftarların eleştirisine maruz kalan yönetim, bu sezon geniş rotasyonlu bir kadro oluşturarak özellikle Şampiyonlar Ligi'de başarı elde edecek bir takım yaratmak amacında. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğultusunda hareket eden yönetim, tecrübeli teknik adamın takımda görmek istediği yıldız futbolcunun transferi için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 03.07.2019 14:39 Güncelleme Tarihi: 03.07.2019 14:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





