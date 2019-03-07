07 Mart 2019, Perşembe
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Brezilyalı sağ bek Galatasaray'a 'Evet' dedi
Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Haziran için ilk hamlesini yaptı. Sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş'ın da uzun süredir peşinde olduğu Brezilyalı sağ beki ikna etmeyi başardı. Sezon sonunda serbest kalacak olan 28 yaşındaki futbolcu, hemen sözleşmeyi imzalayacak.
Giriş Tarihi: 07.03.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 12:15
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