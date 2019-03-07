07 Mart 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Brezilyalı sağ bek Galatasaray'a 'Evet' dedi

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Haziran için ilk hamlesini yaptı. Sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş'ın da uzun süredir peşinde olduğu Brezilyalı sağ beki ikna etmeyi başardı. Sezon sonunda serbest kalacak olan 28 yaşındaki futbolcu, hemen sözleşmeyi imzalayacak.

Giriş Tarihi: 07.03.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 12:15
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Brezilyalı sağ bek Galatasaray'a 'Evet' dedi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, "Ocak ayında başladık, Haziran'da bitireceğiz" dediği transfer operasyonuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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Brezilyalı sağ bek Galatasaray'a 'Evet' dedi

Luyindama için sezon sonu 5 milyon Euro ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, önceliği bonservisi elinde olan isimlere veriyor.

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Brezilyalı sağ bek Galatasaray'a 'Evet' dedi

Sezon sonunda Mariano'yu satmayı planlayan Aslan'ın radarına Sivasspor'un başarılı sağ beki Douglas takıldı.

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Brezilyalı sağ bek Galatasaray'a 'Evet' dedi

Barcelona'dan kiralık gelen Brezilyalı oyuncu, Haziran'da serbest kalacak. Süper Lig'de 2 gol-6 asist ile dikkat çeken ve Beşiktaş'ın da istediği Douglas'ın sarı-kırmızılı yöneticilerle prensipte anlaştığı öğrenildi.

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Brezilyalı sağ bek Galatasaray'a 'Evet' dedi

MAAŞININ YARISI BARCELONA'DAN
Sabah'ın haberine göre; bu sezon 1.2 milyon Euro olan yıllık ücretinin yarısını Barcelona'ya, yarısını Sivas'a ödeten Douglas'ın, Galatasaray formasını giymeyi çok istediği kaydedildi.

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