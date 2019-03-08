08 Mart 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fatih Terim Diagne'nin defterini dürdü! Öğrenince çıldırdı...

Gündeme bomba gibi düştü... Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi sildi! Devre arasında 10 milyon euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan transfer edilen golcü futbolcu hakkında çok ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 08.03.2019 16:06
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Fatih Terim Diagne'nin defterini dürdü! Öğrenince çıldırdı...

Galatasaray'da performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve hem yönetim hem de taraftarın gözünde hüsran olarak nitelendirilen Diagne krizi devam ediyor...

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Fatih Terim Diagne'nin defterini dürdü! Öğrenince çıldırdı...

Sarı-Kırmızılılar'da bekleneni henüz veremeyen Senegalli santrforun, teknik direktör Fatih Terim tarafından üstünün çizildiği iddia edildi. Nedeni ise sıra dışı bir olayda saklı...

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Fatih Terim Diagne'nin defterini dürdü! Öğrenince çıldırdı...

Güneş'in haberine göre; Senegalli golcünün taktığı maskeyle ilgili yöneticilerin sürekli uyarılarda bulunduğu kaydedildi.

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Fatih Terim Diagne'nin defterini dürdü! Öğrenince çıldırdı...

Buna bağlı olarak, Diagne'nin Kasımpaşa'daki gol sevinçlerinde taktığı King Kong maskesinin sırrı ortaya çıktı.

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Fatih Terim Diagne'nin defterini dürdü! Öğrenince çıldırdı...

Instagram'da fenomen olmak istediği için bu yolu seçen Senegalli'nin aklı futbolda değil... Bu da Galatasaray yönetimince beklentilerin yüksek olduğu ve transferine harcanan para göz önüne alındığında profesyonellikten çok uzak bir durum...

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