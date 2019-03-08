08 Mart 2019, Cuma
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Fatih Terim Diagne'nin defterini dürdü! Öğrenince çıldırdı...
Gündeme bomba gibi düştü... Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi sildi! Devre arasında 10 milyon euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan transfer edilen golcü futbolcu hakkında çok ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Giriş Tarihi: 08.03.2019 16:06
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