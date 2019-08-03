03 Ağustos 2019, Cumartesi

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Galatasaray en iyi kulüpler sıralamasında devleri solladı

UEFA, 1955-2019 yılları arasını kapsayan Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm zamanların en iyi kulüpleri sıralamasını yayınladı. Galatasaray, birçok devi geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 03.08.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 11:16
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Galatasaray en iyi kulüpler sıralamasında devleri solladı

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı kulübü konumundaki Galatasaray, UEFA'nın yayınladığı son sıralamada oldukça iyi bir konumda yer aldı.

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Galatasaray en iyi kulüpler sıralamasında devleri solladı

1955-2019 yılları arasını kapsayan, Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en iyi takımları sıralamasını yayınlayan UEFA'nın listesinde, Galatasaray'ın sırası belli oldu.

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Galatasaray en iyi kulüpler sıralamasında devleri solladı

Liste katılım sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan ve yenilen gollere göre oluşturuluyor.

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Galatasaray en iyi kulüpler sıralamasında devleri solladı

Zirvede açık ara Real Madrid bulunuyor. İspanyol devini sırasıyla Bayern Münih, Barcelona, Manchester United ve Juventus takip ediyor.

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Galatasaray en iyi kulüpler sıralamasında devleri solladı

İşte o liste:

1- Real Madrid

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