Galatasaray en iyi kulüpler sıralamasında devleri solladı

UEFA, 1955-2019 yılları arasını kapsayan Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm zamanların en iyi kulüpleri sıralamasını yayınladı. Galatasaray, birçok devi geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 03.08.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 11:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





