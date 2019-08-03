Galatasaray taraftarıyla buluşuyor! İşte Fatih Terim'in Panathinaikos 11'i

Yeni sezon hazırlıklarını ve transfer mesaisini sürdüren sarı-kırmızılı kulüp farklı ülkelerden farklı oyun stili bulunan takımlarla yaptığı hazırlık maçlarıyla Süper Lig 2019-2020 sezonuna ve Şampiyonlar Ligi'ne bomba gibi bir başlangıç yapmak istiyor.