03 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray taraftarıyla buluşuyor! İşte Fatih Terim'in Panathinaikos 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 2019-2020 sezonu öncesinde hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele Smartspor'dan naklen yayınlanacak. İşte Fatih Terim'in muhtemel Panathinaikos 11'i

Giriş Tarihi: 03.08.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 10:47
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Galatasaray taraftarıyla buluşuyor! İşte Fatih Terim'in Panathinaikos 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray hazırlık maçları kapsamında komşu ülke Yunanistan takımı Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor.

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Galatasaray taraftarıyla buluşuyor! İşte Fatih Terim'in Panathinaikos 11'i

Yeni sezon hazırlıklarını ve transfer mesaisini sürdüren sarı-kırmızılı kulüp farklı ülkelerden farklı oyun stili bulunan takımlarla yaptığı hazırlık maçlarıyla Süper Lig 2019-2020 sezonuna ve Şampiyonlar Ligi'ne bomba gibi bir başlangıç yapmak istiyor.

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Galatasaray taraftarıyla buluşuyor! İşte Fatih Terim'in Panathinaikos 11'i

Galatasaray - Panathinaikos hazırlık maçı 3 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak.

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Galatasaray taraftarıyla buluşuyor! İşte Fatih Terim'in Panathinaikos 11'i

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak..

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Galatasaray taraftarıyla buluşuyor! İşte Fatih Terim'in Panathinaikos 11'i

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'i

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