03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Galatasaray taraftarıyla buluşuyor! İşte Fatih Terim'in Panathinaikos 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 2019-2020 sezonu öncesinde hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele Smartspor'dan naklen yayınlanacak. İşte Fatih Terim'in muhtemel Panathinaikos 11'i
Giriş Tarihi: 03.08.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 10:47
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