Galatasaray'dan bir bomba daha! Falcao'nun partnerini buldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ​Radamel Falcao'nun transferinde sona yaklaştı. Kostas Mitroglou ile yollarını ayırmayı planlayan sarı kırmızılı ekip Radamel Falcao'nun yanına dev bir forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Mbaye Diagne'nin de gidişi ile kasaya para aktaracak olan Aslan yedek forvetinin de ilk 11 seviyesinde bir futbolcu olmasını istiyor. İşte detaylar...