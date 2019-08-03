03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Galatasaray'dan bir bomba daha! Falcao'nun partnerini buldu
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Radamel Falcao'nun transferinde sona yaklaştı. Kostas Mitroglou ile yollarını ayırmayı planlayan sarı kırmızılı ekip Radamel Falcao'nun yanına dev bir forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Mbaye Diagne'nin de gidişi ile kasaya para aktaracak olan Aslan yedek forvetinin de ilk 11 seviyesinde bir futbolcu olmasını istiyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.08.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 11:51
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