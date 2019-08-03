03 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan bir bomba daha! Falcao'nun partnerini buldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ​Radamel Falcao'nun transferinde sona yaklaştı. Kostas Mitroglou ile yollarını ayırmayı planlayan sarı kırmızılı ekip Radamel Falcao'nun yanına dev bir forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Mbaye Diagne'nin de gidişi ile kasaya para aktaracak olan Aslan yedek forvetinin de ilk 11 seviyesinde bir futbolcu olmasını istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.08.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 11:51
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Galatasaray'dan bir bomba daha! Falcao'nun partnerini buldu

Galatasaray transferde hız kesmiyor... Radamel Falcao'da da sona yaklaşan Aslan, bir bomba daha patlatıyor...

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Galatasaray'dan bir bomba daha! Falcao'nun partnerini buldu

Yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen sarı kırmızılılar, asıl ağırlığı ise Avrupa kupalarına veriyor...

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Galatasaray'dan bir bomba daha! Falcao'nun partnerini buldu

Bu kapsamda rotasyonu bol ve geniş bir kadro kurma çalışmalarına aralıksız devan eden Aslan, Radamel Falcao'da son ayaklaştı.

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Galatasaray'dan bir bomba daha! Falcao'nun partnerini buldu

Diagne'yi de gönderecek olan sarı kırmızılılarda Kostas Mitroglu ile de yollar ayrılacak.

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Galatasaray'dan bir bomba daha! Falcao'nun partnerini buldu

Babel'in yardımcı forvet özelliğini de değerlendirecek olan teknik direktör Fatih Terim, doğrudan golcü pozisyonunda oynayan verimli bir transfer daha talep etti.

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