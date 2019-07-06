Galatasaray dünya yıldızı ile görüşmelere başladı!

Transferde son dakika... Çalışmalarına tüm hızıyla devam eden sarı-kırmızılılarda gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, dünya yıldızı santrfor ile görüşmelere başladı. İşte olay yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 06.07.2019 20:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





