06 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray dünya yıldızı ile görüşmelere başladı!

Transferde son dakika... Çalışmalarına tüm hızıyla devam eden sarı-kırmızılılarda gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, dünya yıldızı santrfor ile görüşmelere başladı. İşte olay yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 06.07.2019 20:20
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Galatasaray dünya yıldızı ile görüşmelere başladı!

Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor.

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Galatasaray dünya yıldızı ile görüşmelere başladı!

Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.

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Galatasaray dünya yıldızı ile görüşmelere başladı!

Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Cimbom, transferde büyük oynuyor.

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Galatasaray dünya yıldızı ile görüşmelere başladı!

Santrfor çalışmalarına dört koldan devam eden Galatasaray, Vedat Muriç transferinde Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabete girmişti.

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Galatasaray dünya yıldızı ile görüşmelere başladı!

Sarı-kırmızılılar bu transferi beklemeye alırken, dünyaca ünlü yıldız ile görüşmelere başlandı.

İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

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