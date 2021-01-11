Galatasaray düğmeye bastı! İşte Başakşehir'e İrfan Can için yapılacak teklif...

Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak için devre arasında takıma takviyeler yapmak isteyen Galatasaray'da, gözler Fatih Terim'in açıkladığı isimlerde. Orta sahada sıkıntılar yaşayan sarı kırmızılılar, bu sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde etkili bir performans sergileyen İrfan Can Kahveci için düğmeye bastı. İşte Cimbom'un milli yıldız için Başakşehir'e yapacağı teklif... | Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)

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Giriş Tarihi: 11.01.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 09:40 ABONE OL