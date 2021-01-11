11 Ocak 2021, Pazartesi

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Galatasaray düğmeye bastı! İşte Başakşehir'e İrfan Can için yapılacak teklif...

Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak için devre arasında takıma takviyeler yapmak isteyen Galatasaray'da, gözler Fatih Terim'in açıkladığı isimlerde. Orta sahada sıkıntılar yaşayan sarı kırmızılılar, bu sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde etkili bir performans sergileyen İrfan Can Kahveci için düğmeye bastı. İşte Cimbom'un milli yıldız için Başakşehir'e yapacağı teklif... | Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)

Giriş Tarihi: 11.01.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 09:40
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Galatasaray düğmeye bastı! İşte Başakşehir'e İrfan Can için yapılacak teklif...

Son haftalarda düşüşe geçen ancak, 6-0'lık Gençlerbirliği maçının ardından moral bulan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

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Galatasaray düğmeye bastı! İşte Başakşehir'e İrfan Can için yapılacak teklif...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, 6-0'lık görkemli maçın ardından açıkça, "İrfan Can Kahveci, Visca, Onyekuru ve Mohamed'i istiyorum. Daha resmi, daha ciddi görüşmeler yapılmalı. Elimizden gelenin fazlasını yapmamız için engel yok" sözleri sonrasında yönetim harekete geçti.

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Galatasaray düğmeye bastı! İşte Başakşehir'e İrfan Can için yapılacak teklif...

Cimbom'da transfer operasyonları hızlanırken, Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da devreye girdi.

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Galatasaray düğmeye bastı! İşte Başakşehir'e İrfan Can için yapılacak teklif...

İki ismin birkaç gün içerisinde İrfan Can ve Visca için Başakşehir'in patronu Göksel Gümüşdağ ile bizzat görüşeceği öğrenildi.

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Galatasaray düğmeye bastı! İşte Başakşehir'e İrfan Can için yapılacak teklif...

AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Daha öncesinde İrfan için nabız yoklanırken, Terim'in ekran önündeki mesajları sonrasında yönetimin resmi bir teklifle Turuncu-Lacivertliler'in kapısını çalacağı belirtildi.

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