10 Ocak 2021, Pazar

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Galatasaray'a Oğulcan Çağlayan şoku! 6 maç ceza...

Galatasaray'a yaz transfer döneminde gelen ve son haftalardaki performansıyla birlikte ilk 11'deki yerini alan Oğulcan Çağlayan konusunda flaş bir gelişme yaşandı. 24 yaşındaki oyuncuya 6 maç ceza verilebilir. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 10.01.2021 19:38
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Galatasaray'a Oğulcan Çağlayan şoku! 6 maç ceza...

Geçen sezon devam ederken Çaykur Rizespor +1 yıllık opsiyonu kullanarak Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini uzatmıştı. Galatasaray'a gitmek isteyen Oğulcan ise bunu kabul etmemiş ve lig devam ederken sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

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Galatasaray'a Oğulcan Çağlayan şoku! 6 maç ceza...

Avukatına vekaletname veren ve Rizespor'un uzatttığı sözleşmenin hükümsüzlüğüyle ilgili dava açan 24 yaşındaki hücum oyuncusunu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu haklı bulmuştu.

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Galatasaray'a Oğulcan Çağlayan şoku! 6 maç ceza...

Temmuz ayında serbest kalıp Galatasaray'a imza atan Oğulcan Çağlayan'ı Rizespor mahkemeye vermişti.

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Galatasaray'a Oğulcan Çağlayan şoku! 6 maç ceza...

Sabah'ın haberine göre; Rizespor cephesinin mahkemeyi kazandığı ve kararın bu hafta içinde açıklanacağı ortaya çıktı. Karadeniz ekibinin Oğulcan için 2016 yılında Kayseri Erciyes'e ödediği 1.2 milyon Euro bonservis bedelini geri alma hakkı kazandığı ve Oğulcan'a da birkaç maç ceza çıkacağı öğrenildi.

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Galatasaray'a Oğulcan Çağlayan şoku! 6 maç ceza...

Galatasaray ve Oğulcan'ın kararın aleyhinde açıklanması halinde konuyu mahkemeye taşıması bekleniyor.

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