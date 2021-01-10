Galatasaray'a Oğulcan Çağlayan şoku! 6 maç ceza...

Sabah'ın haberine göre; Rizespor cephesinin mahkemeyi kazandığı ve kararın bu hafta içinde açıklanacağı ortaya çıktı. Karadeniz ekibinin Oğulcan için 2016 yılında Kayseri Erciyes'e ödediği 1.2 milyon Euro bonservis bedelini geri alma hakkı kazandığı ve Oğulcan'a da birkaç maç ceza çıkacağı öğrenildi.