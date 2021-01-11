11 Ocak 2021, Pazartesi

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Son dakika: Belhanda Galatasaray'dan ayrılacak mı? Top yönetimde...

Transfer dönemi ile birlikte takıma takviyeler yapmak isteyen Galatasaray'da iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Son haftalardaki yükselişe geçen performansı ve Gençlerbirliği maçında yaptığı Hat-trick ile Belhanda, yeni sözleşmeye göz kırptı. Maaşında indirime gidebileceğini dile getiren Faslı futbolcu topu yönetime attı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.01.2021 11:19
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Son dakika: Belhanda Galatasaray'dan ayrılacak mı? Top yönetimde...

Galatasaray, Fraport-TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor karşısındaki puan kayıplarının ardından Gençlerbirliği'ni 6 golle geçti.

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Son dakika: Belhanda Galatasaray'dan ayrılacak mı? Top yönetimde...

Sarı-kırmızılı takım, mücadeleyi gol yemeden tamamladı. Galatasaray son 10 sezona bakıldığında ligde 6 ve daha fazla farkla rakiplerini tam 7 defa mağlup etti.

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Son dakika: Belhanda Galatasaray'dan ayrılacak mı? Top yönetimde...

Sarı-kırmızılılar, en son 6 farkla 2018-19 sezonunda evinde bir başka Ankara temsilcisi Ankaragücü'nü mağlup etmişti.

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Son dakika: Belhanda Galatasaray'dan ayrılacak mı? Top yönetimde...

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında gol şov yaparken, ilk yarıda Belhanda fırtınası esti.

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Son dakika: Belhanda Galatasaray'dan ayrılacak mı? Top yönetimde...

3 gol kaydeden yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinde de ilk defa hat-trick yaptı.

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