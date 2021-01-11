Son dakika: Belhanda Galatasaray'dan ayrılacak mı? Top yönetimde...

Transfer dönemi ile birlikte takıma takviyeler yapmak isteyen Galatasaray'da iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Son haftalardaki yükselişe geçen performansı ve Gençlerbirliği maçında yaptığı Hat-trick ile Belhanda, yeni sözleşmeye göz kırptı. Maaşında indirime gidebileceğini dile getiren Faslı futbolcu topu yönetime attı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 11.01.2021 11:19 ABONE OL