Elano: Galatasaray'a gittiğim için bana çok kızdılar

Manchester City'de düzenli oynayamıyordum ve bu yüzden Galatasaray'a transfer oldum. Brezilya'da medya, o zaman Galatasaray'a gittiğim için bana çok kızgındı.

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