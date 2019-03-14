14 Mart 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Elano: Galatasaray'a gittiğim için bana çok kızdılar

Galatasaray'ın eski yıldızı Elano Brezilya basınına flaş itiraflarlarda bulundu. Elano, "Brezilya'da medya, o zaman Galatasaray'a gittiğim için bana çok kızgındı." dedi.

Giriş Tarihi: 14.03.2019 19:29 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 19:31
  • 1
  • 12
Elano: Galatasaray'a gittiğim için bana çok kızdılar

Futbolculuk kariyerini 2 yıl önce sonlandıran Galatasaray'ın eski futbolcularından Elano, Brezilya basınına Galatasaray'a transfer olma sürecini anlattı.

GALATASARAY'A BÜYÜK PİYANGO! KASA PARAYLA DOLACAK TIKLAYIN

  • 2
  • 12
Elano: Galatasaray'a gittiğim için bana çok kızdılar

2009 yılında 7 milyon euroya Manchester City'den Galatasaray'a transfer olan Elano, ''O yıl, Dünya Kupası'na hazırlanmam gerekiyordu.

  • 3
  • 12
Elano: Galatasaray'a gittiğim için bana çok kızdılar

Manchester City'de düzenli oynayamıyordum ve bu yüzden Galatasaray'a transfer oldum. Brezilya'da medya, o zaman Galatasaray'a gittiğim için bana çok kızgındı.

GALATASARAY 3 YILDIR İZLEDİĞİ YILDIZI BİTİRİYOR! FATİH TERİM ONAY VERDİ TIKLAYIN

  • 4
  • 12
Elano: Galatasaray'a gittiğim için bana çok kızdılar

Beni anlamadılar. Ama kupaya hazırlanmam, düzenli oynamam gerekiyordu. O zamanki teknik direktör Dunga, bunu yapmam gerektiğini biliyordu.

  • 5
  • 12
Elano: Galatasaray'a gittiğim için bana çok kızdılar

Türkiye'ye gitmeden önce onu ikna etmem gerekti. Ardından Galatasaray'a transfer oldum.'' sözlerini kullandı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör