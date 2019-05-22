22 Mayıs 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi

Nijeryalı futbolcu için çalışma izni çıkartamayan Everton, açtığı davadan da sonuç alamadı. Henry Onyekuru'yu 1 sezon daha Galatasaray'a kiralayacak.

Giriş Tarihi: 22.05.2019 01:48 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 07:13
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Galatasaray'a Onyekuru müjdesi

Fetih Terim, Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Henry Onyekuru ile devam etmek istiyor.

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Galatasaray'a Onyekuru müjdesi

Bu konudaki talebini başkan ve yönetim kuruluna da iletti. Son iki sezonda milli maçlarda oynama bakımından yüzde 75'i sağlayamadığı için Everton, İngiliz İçişleri Bakanlığına dava açtı.

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Galatasaray'a Onyekuru m��jdesi

Sarı-kırmızılı ekibin de yakından takip ettiği davadan Everton adına olumlu bir karar çıkması beklenmiyor.

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Galatasaray'a Onyekuru müjdesi

KOTAYI DOLDURACAK

Galatasaray'ın yaptığı 8 milyon euro artı bonuslar ve bir sonraki satış hakkı teklifine henüz cevap vermeyen İngiliz ekibinin Onyekuru'yu 2021-22 sezonunda kullanabilmek için ikinci kez kiralama konusunda sıcak bir yaklaşım içinde bulunduğu belirtiliyor.

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Galatasaray'a Onyekuru müjdesi

Galatasaray'da yıldızı parlayan ve milli maçlarda boy göstermeye başlayan Onyekuru'nun 2020'de yüzde 75 şartını yerine getirerek Everton'a dönebilecek.

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