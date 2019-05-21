21 Mayıs 2019, Salı

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Galatasaray Babel ile imzaladı! İşte alacağı ücret ve sözleşme detayları

Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray transferde atağa kalktı... Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan yıldız futbolcu Ryan Babel transferinde mutlu sona ulaştı. İşte Cimbom'un Babel'e ödeyeceği ücret ve sözleşme detayları...

Giriş Tarihi: 21.05.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 09:15
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Galatasaray Babel ile imzaladı! İşte alacağı ücret ve sözleşme detayları

Galatasaray'da uzun süredir devam eden Ryan Babel temasları, şampiyonluğun ardından mutlu sonla noktalandı.

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Galatasaray Babel ile imzaladı! İşte alacağı ücret ve sözleşme detayları

Devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan ancak İngiliz ekibinin küme düşmesiyle takımdan ayrılan Babel artık sarı kırmızılı formayı giymeye çok yakın.

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Galatasaray Babel ile imzaladı! İşte alacağı ücret ve sözleşme detayları

Hürriyet'in haberine göre Galatasaray sezon devam ederken temasa geçtiği Babel'in menajeri Winny Haatrecht ile bir kez daha görüştü ve transferi noktaladı.

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Galatasaray Babel ile imzaladı! İşte alacağı ücret ve sözleşme detayları

Daha önce prensipte anlaşan tarafların, yapılan son görüşmenin ardından maaş ve imza parasında da el sıkıştığı, transferin artık resmi imzaya kaldığı belirtildi.

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Galatasaray Babel ile imzaladı! İşte alacağı ücret ve sözleşme detayları

Sarı-kırmızılıların 32 yaşındaki Hollandalı oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedilirken, tecrübeli futbolcuya yıllık 2,5 milyon Euro garanti ücret ve 2,5 milyon Euro da imza parası vereceği bilgisi paylaşıldı.

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