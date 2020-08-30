30 Ağustos 2020, Pazar

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Galatasaray Avrupa sahnesine çıkıyor! İşte muhtemel rakipler

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Kupası'nda 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde düzenlenecek olan kura çekiminin başlangıç saati merak konusu oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte yanıtı ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

Giriş Tarihi: 30.08.2020 18:25 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 18:33
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Galatasaray Avrupa sahnesine çıkıyor! İşte muhtemel rakipler

Tek maç üzerinden oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda karşılaşmalar 17 Eylül'de oynanacak.

İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

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Galatasaray Avrupa sahnesine çıkıyor! İşte muhtemel rakipler

FK Kukesi

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Galatasaray Avrupa sahnesine çıkıyor! İşte muhtemel rakipler

Servette FC Geneve

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Galatasaray Avrupa sahnesine çıkıyor! İşte muhtemel rakipler

Aris Thessaloniki

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Galatasaray Avrupa sahnesine çıkıyor! İşte muhtemel rakipler

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