Galatasaray Avrupa sahnesine çıkıyor! İşte muhtemel rakipler

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Kupası'nda 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde düzenlenecek olan kura çekiminin başlangıç saati merak konusu oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte yanıtı ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...