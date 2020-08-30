Galatasaray'dan dev orta saha harekatı! En az 2 transfer yapılacak

Geçtiğimiz günlerde başkan Mustafa Cengiz de kulübün televizyonundan taraftarlara seslenmiş ve "Taraftarımızın da bizden bir beklentisi var. Özellikle orta sahaya transferler istiyorlar. Çok haklılar. Ben de bir taraftar olarak aynı istekleri yapıyorum." ifadelerini kullanmıştı.