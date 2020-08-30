30 Ağustos 2020, Pazar

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Galatasaray'dan dev orta saha harekatı! En az 2 transfer yapılacak

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurup sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor. Bu kapsamda eksik bölgelere toplam 5 transfer yapan sarı-kırmızılı takım, son olarak Omar Elabdellaoui'yi renklerine bağlamıştı. Orta saha eksikliği dikkat çeken ve Seri ve Lemina'nın boşluğunu doldurmak isteyen Cimbom transfer için kollarını sıvadı. İşte sarı-kırmızılı takımın transfer listesi ve son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 30.08.2020 15:02 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 15:14
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Galatasaray'dan dev orta saha harekatı! En az 2 transfer yapılacak

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nu 6. sırada bitiren Galatasaray, 12 Ağustos'ta Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girmiş ve yeni sezon hazırlıklarına resmen başlamıştı.

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Galatasaray'dan dev orta saha harekatı! En az 2 transfer yapılacak

Gerek harcama limiti gerekse Finansal Fair-Play (FFP) kapsamında önceliği bonservisi elinde ve maliyeti düşük isimlere yönelen sarı-kırmızılı ekip, bu kapsamda kadrosuna 5 ismi takviye etmişti.

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Galatasaray'dan dev orta saha harekatı! En az 2 transfer yapılacak

Kadrosuna Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi katan Cimbom, ayrıca sözleşmesi biten Ryan Donk'la da 1 yıllık yeni mukavele imzalamıştı.

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Galatasaray'dan dev orta saha harekatı! En az 2 transfer yapılacak

Seri ve Lemina'nın kiralık sözleşmesi bitmesi ve kaptan Selçuk İnan'ın aktif futbol kariyerine son verip teknik ekibe katılması sebebiyle orta saha bölgesinde eksikliği olan Galatasaray, bu bölgeye transfer yapmak için harekete geçti.

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Galatasaray'dan dev orta saha harekatı! En az 2 transfer yapılacak

Geçtiğimiz günlerde başkan Mustafa Cengiz de kulübün televizyonundan taraftarlara seslenmiş ve "Taraftarımızın da bizden bir beklentisi var. Özellikle orta sahaya transferler istiyorlar. Çok haklılar. Ben de bir taraftar olarak aynı istekleri yapıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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