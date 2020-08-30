30 Ağustos 2020, Pazar

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Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor! Girişimler başladı

Orta saha transferi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu bölgeye en az iki takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen ancak sarı-lacivertli kulübün teklifini reddeden yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 30.08.2020 20:34 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 20:35
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Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor! Girişimler başladı

Yeni sezon için çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden Galatasaray'da şu ana dek 5 transfer resmen açıklanmış durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor! Girişimler başladı

Yeni sezona, yeni isimlerle şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı-kırmızılılar, transferde hata yapmak istemezken listesinde bulunan isimlerle de temaslarına devam ediyor.

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Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor! Girişimler başladı

Son olarak Olympiakos forması giyen Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katan Aslan, Yunan ekibinden bir isimle daha yakın temas halinde.

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Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor! Girişimler başladı

Özellikle orta saha mevki için arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Başkan Mustafa Cengiz açıklamasında "Beklentimiz büyük. En büyük gücümüz taraftarlarımızın bizden beklentisi var; özellikle orta sahaya transferler istiyorlar, çok haklılar."

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Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor! Girişimler başladı

"Ben de bir taraftar olarak aynı istekleri yapıyorum. 2,5-3 yılda 38'e yakın futbolcu transfer etmemize rağmen, devamlı beklentilerimiz üst düzeyde. Çünkü Galatasaray üst düzey bir takım." ifadelerini kullanmıştı.

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