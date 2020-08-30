Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor! Girişimler başladı

Orta saha transferi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu bölgeye en az iki takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen ancak sarı-lacivertli kulübün teklifini reddeden yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...