08 Mart 2019, Cuma

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Prekazi'nin hayatı kitap oldu

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, hayatını anlattığı "Prekazi vurdu, gol oldu" kitabının tanıtımını yaptı.
08.03.2019

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