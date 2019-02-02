02 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray 6 transferden 3'ünü UEFA'ya bildirdi

Galatasaray kış transfer döneminde kadrosuna kattığı 3 ismi UEFA Avrupa Ligi kadrosuna ekledi. Toplam 6 oyuncuyu transfer eden sarı-kırmızılılarda, geriye kalan 3 isim ise prosedür gereği Benfica maçlarında görev alamayacak.

Giriş Tarihi: 02.02.2019 14:14 Güncelleme Tarihi: 02.02.2019 14:15
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Galatasaray 6 transferden 3ünü UEFAya bildirdi

Sarı-kırmızılılar, 4 Ocak'ta başlayıp 31 Ocak'ta sona eren 28 günlük ara transfer döneminde kadrosuna 6 ismi kattı.

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Galatasaray 6 transferden 3ünü UEFAya bildirdi

UEFA kurallarına göre, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki takımlar, Avrupa maçları kadrolarına ara transfer döneminde renklerine bağladığı en fazla 3 oyuncuyu dahil edebiliyor.

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Galatasaray 6 transferden 3ünü UEFAya bildirdi

Bu nedenle Galatasaray, 6 transferinden 3'ünü seçerek UEFA Avrupa Ligi maçlarında oynatabilecekti.

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Galatasaray 6 transferden 3ünü UEFAya bildirdi

SÜRE 1 OCAK'TA SONA ERDİ

Bu arada UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlar, 1 Ocak gece yarısına kadar yeni kadrolarını UEFA'ya bildirmek zorundaydı.

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Galatasaray 6 transferden 3ünü UEFAya bildirdi

O İSİMLER DÜN BİLDİRİLDİ

İşte Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği 3 isim;

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