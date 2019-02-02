Galatasarayda iki yeni transfer ilk 11de

Galatasaray'da iki yeni transfer ilk 11'de

Spor Toto süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı kaşıya geliyor. Lig'in ikinci yarısında galibiyetlerle başlayan sarı kırmızılı ekip Alanyaspor karşısında da galibiyeti hedefliyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Alanyaspor ise ligin ilk yarısında yenildikleri rakiplerini yenmek istiyor. Devre arası transfer döneminde coşan ve 6 önemli futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray da ikinci yarıda yakaladığı çıkışı Alanyaspor maçında devam ettirmek istiyor.

Giriş Tarihi: 02.02.2019 17:55 Güncelleme Tarihi: 02.02.2019 18:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





