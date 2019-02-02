02 Şubat 2019, Cumartesi
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Borsa liginde Ocak ayı şampiyonu Galatasaray!
Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında ocak ayını yüzde 20,16 yükselişle tamamlayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.
Giriş Tarihi: 02.02.2019 12:18 Güncelleme Tarihi: 02.02.2019 12:18
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