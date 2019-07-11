11 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe istedi Galatasaray bitirdi! Muriç'in rövanşı...

Transferde sıcak saatler... Son dakika haberine göre; Fenerbahçe'nin istediği ismi Galatasaray ikna etti. Emre Akbaba'nın sakatlığı sonrası orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılılardan süper transfer hamlesi! Aslan transferi bitirirse Fenerbahçe'den Vedat Muriç'in rövanşını almış olacak. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 11.07.2019 17:32 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 17:36
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Fenerbahçe istedi Galatasaray bitirdi! Muriç'in rövanşı...

Fenerbahçe'nin de istediği ismin transferinde söz alan Galatasaray'da Terim ile oyuncu da bir görüşme yaptı.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray bitirdi! Muriç'in rövanşı...

Transfer çalışmaları devam eden Galatasaray'da hedef bu kez farklı.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray bitirdi! Muriç'in rövanşı...

İşte Galatasaray için Fenerbahçe'den alınacak Muriç rövanşının detayları:

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Fenerbahçe istedi Galatasaray bitirdi! Muriç'in rövanşı...

Sarı-Kırmızılılar, Yunus Mallı transferinde oyuncunun da yardımıyla Fenerbahçe'yi çalımladı.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray bitirdi! Muriç'in rövanşı...

Wolfsburg'a 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulunan Aslan, gurbetçi oyuncunun transferini teknik direktör Fatih Terim ile bitirdi.

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