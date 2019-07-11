11 Temmuz 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe istedi Galatasaray bitirdi! Muriç'in rövanşı...
Transferde sıcak saatler... Son dakika haberine göre; Fenerbahçe'nin istediği ismi Galatasaray ikna etti. Emre Akbaba'nın sakatlığı sonrası orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılılardan süper transfer hamlesi! Aslan transferi bitirirse Fenerbahçe'den Vedat Muriç'in rövanşını almış olacak. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 11.07.2019 17:32 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 17:36
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"