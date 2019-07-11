11 Temmuz 2019, Perşembe
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Okay Yokuşlu Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı
Gelecek sezon üç kulvarda yarışacak olan Galatasaray, geniş rotasyonlu bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor transferlerini bitirdi. Son olarak Celta Vigo forması giyen Emre Mor ile de anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların, yine Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istediği iddia edildi. Milli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, Okay'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 11.07.2019 19:39 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 19:41
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