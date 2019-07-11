11 Temmuz 2019, Perşembe
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Galatasaray'ı şoke eden transfer yanıtı: "5 milyon Euro isteriz"
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon yeniden şampiyonluk yaşamak için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Cimbom, Muslera'ya yedek aramaya devam ediyor. Fatih Terim'in listesinde bulunan kaleci için de girişimler başladı. Fakat Galatasaray'ın teklifine şoke eden bir yanıt geldi. Terim'in kadroda görmek istediği kaleci için 5 milyon Euro talep edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.07.2019 14:15 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 14:16
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