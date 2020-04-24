24 Nisan 2020, Cuma

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Fatih Terim'in dev transfer planı ortaya çıktı! Önümüzdeki 10 yıl...

Corona virüsü pandemisi nedeniyle lige verilen arayı transfer çalışmalarına yoğunlaşmak için bir fırsat olarak değerlendiren Galatasaray'da arayışlar tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun sona ermesiyle iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ev ekibi, önümüzdeki 10 yılı kapsayacak hamlelerde bulunmaya hazırlanıyor. İşte Terim'in dev transfer planı...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 12:06
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Fatih Terim'in dev transfer planı ortaya çıktı! Önümüzdeki 10 yıl...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, corona virüsü testi pozitif çıkmıştı ve bu olay camiada üzüntüyle karşılandı. Tecrübeli teknik adam hastalığı atlatır atlatmaz takımdaki mesaisine kaldığı yerden devam etti.

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Fatih Terim'in dev transfer planı ortaya çıktı! Önümüzdeki 10 yıl...

Kadrodaki oyuncularından hazır olmalarını isteyen Terim'in, bu sezonun kalan yarısının oynanması durumunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyor.

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Fatih Terim'in dev transfer planı ortaya çıktı! Önümüzdeki 10 yıl...

Kısa vadede şampiyonluğu isteyen Fatih Terim, geleceğin Galatasaray'ını kurmak için de kolları sıvadı.

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Fatih Terim'in dev transfer planı ortaya çıktı! Önümüzdeki 10 yıl...

BÜYÜK PLAN ORTAYA ÇIKTI!
Kiralık oyuncuların çokluğu ve 26 yaşı geçmiş isimlerin fazlalığı takımda yaşanacak olan değişime işaret ederken, Fatih Terim'in büyük planı ortaya çıktı.

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Fatih Terim'in dev transfer planı ortaya çıktı! Önümüzdeki 10 yıl...

AVRUPA FATİHİ ÖRNEĞİ
Galatasaray, 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı dönemde büyük bir sükse yapmıştı ve takımın başında yine Fatih Terim bulunuyordu.

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