Fatih Terim'in dev transfer planı ortaya çıktı! Önümüzdeki 10 yıl...

Corona virüsü pandemisi nedeniyle lige verilen arayı transfer çalışmalarına yoğunlaşmak için bir fırsat olarak değerlendiren Galatasaray'da arayışlar tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun sona ermesiyle iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ev ekibi, önümüzdeki 10 yılı kapsayacak hamlelerde bulunmaya hazırlanıyor. İşte Terim'in dev transfer planı...