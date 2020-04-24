Fatih Terim'in gözdesine Trabzonspor kancası!

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'de bitime 8 maç kala liderliğini sürdüren Trabzonspor'da yeni sezon için çalışmalar başladı. 2020/2021 sezonunda da zirveye oynayacak bir kadro kurmayı amaçlayan bordo-mavililer, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transferi için düğmeye bastı. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 24.04.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 10:10 ABONE OL