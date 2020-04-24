24 Nisan 2020, Cuma

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Fatih Terim'in gözdesine Trabzonspor kancası!

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'de bitime 8 maç kala liderliğini sürdüren Trabzonspor'da yeni sezon için çalışmalar başladı. 2020/2021 sezonunda da zirveye oynayacak bir kadro kurmayı amaçlayan bordo-mavililer, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transferi için düğmeye bastı. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 10:10
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Fatih Terim'in gözdesine Trabzonspor kancası!

Süper Lig'de bitime 8 maç kala topladığı 53 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandırdı.

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Fatih Terim'in gözdesine Trabzonspor kancası!

Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar almayı hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını hızlandıran Fırtına, birçok bölgeye takviye yapmayı planlıyor.

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Fatih Terim'in gözdesine Trabzonspor kancası!

Transferde önceliği forvet bölgesine veren bordo-mavililer, talipleri artan Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban'ın ayrılık ihtimaline karşı en az bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor.

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Fatih Terim'in gözdesine Trabzonspor kancası!

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetim, Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız futbolcunun transferi için harekete geçti.

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Fatih Terim'in gözdesine Trabzonspor kancası!

TRABZONSPOR'DAN GAICH HAMLESİ

Fanatik'in derlediği habere göre Trabzonspor, San Lorenzo forması giyen Arjantinli golcü Adolfo Gaich'i kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.

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