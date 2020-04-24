24 Nisan 2020, Cuma

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Muslera'dan yönetime indirim şartı! Maaş yerine...

Dünyadaki tüm spor kulüpleri gibi corona virüsü salgınından olumsuz etkilenen Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, oyuncuların maaşlarında indirime gitmeleri gerektiğini belirtmişti. Sarı-kırmızılı takımda kaptanlardan Fernando Muslera'nın maaş indirimini kabul ettiği ancak bunun için yönetime bir şart koştuğu ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 14:14
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Muslera'dan yönetime indirim şartı! Maaş yerine...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, futbolculardan resmen indirim istediklerini açıkladı ancak sarı-kırmızılılardan hayal kırıklığı çıktı.


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Muslera'dan yönetime indirim şartı! Maaş yerine...

CENGİZ NE DEMİŞTİ?
"Acil alınması gereken önlemler var, bir de bu olayın sürmesinde alınacak önlemler var. Biz kısa ve uzun dönem için hesaplamalar yaptık. Kısa dönemde giderlerimizi azaltmalıyız

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Muslera'dan yönetime indirim şartı! Maaş yerine...

Yıllık 60 milyon euro vergi hariç profesyonel futboclu giderimiz var. Bunun bir bölümünün inmesini istiyoruz. O bölüm de çok büyük değil, 10 milyon euro kadar. Bir şey değil.

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Muslera'dan yönetime indirim şartı! Maaş yerine...

Benim 150 milyon euroluk gider bütçemde %10 bile değil. %10'a da çıkabilir ama bunu geçmez. Genel bütçede önemli bir düşüş değil ama acil bunun yapılması gerek. Ülke ve dünya çok zorlu bir durumda geçiyor."


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Muslera'dan yönetime indirim şartı! Maaş yerine...

Cimbom'da şu ana kadar indirim görüşmelerinden sadece takım kaptanları Selçuk İnan ve Muslera'nın olumlu dönüş yaptığı belirlendi. Diğer futbolcuların olumlu veya olumsuz dönüş yapmaması ise kafa karıştırdı.

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