03 Mart 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray taraftarından Diagne'ye şok tepki!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, devre arasında takıma katılan ve istenilen performansı sergileyemeyen Diagne'ye sosyal medyadan tepki gösterdi. İşte yorumlar...

Giriş Tarihi: 03.03.2019 21:50 Güncelleme Tarihi: 03.03.2019 22:00
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Galatasaray taraftarından Diagne'ye şok tepki!
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Galatasaray taraftarından Diagne'ye şok tepki!
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Galatasaray taraftarından Diagne'ye şok tepki!
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Galatasaray taraftarından Diagne'ye şok tepki!
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Galatasaray taraftarından Diagne'ye şok tepki!
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