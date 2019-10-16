Fatih Terim'den rotasyon! Sivasspor 11'ini belirledi...

Süper Lig'de verilen milli aranın ardından 8. hafta mücadelesi Galatasaray-Sivasspor mücadelesiyle açılıyor. Sarı-Kırmızılılar'da Sivasspor mücadelesi öncesi sakat ve milli takımlardan yorgun dönen isimler can sıkarken fikstürün zorluğu da büyük bir handikap olarak öne çıkıyor. Sivasspor mücadelesinin ardından Real Madrid ve Beşiktaş ile karşılaşacak. İşte yaşanan son gelişmeler.