16 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den rotasyon! Sivasspor 11'ini belirledi...

Süper Lig'de verilen milli aranın ardından 8. hafta mücadelesi Galatasaray-Sivasspor mücadelesiyle açılıyor. Sarı-Kırmızılılar'da Sivasspor mücadelesi öncesi sakat ve milli takımlardan yorgun dönen isimler can sıkarken fikstürün zorluğu da büyük bir handikap olarak öne çıkıyor. Sivasspor mücadelesinin ardından Real Madrid ve Beşiktaş ile karşılaşacak. İşte yaşanan son gelişmeler.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 20:33
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Fatih Terim'den rotasyon! Sivasspor 11'ini belirledi...

Süper Lig'de 7. haftanın son düdüğünün ardından verilen milli arada sona gelindi.

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Fatih Terim'den rotasyon! Sivasspor 11'ini belirledi...

8. haftada perde Cuma günü oynanacak olan Galatasaray-Sivasspor mücadelesiyle açılıyor.

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Fatih Terim'den rotasyon! Sivasspor 11'ini belirledi...

Sarı-Kırmızılılar'ın zorlu fikstürü Sivasspor ile başlarken, Real Madrid ve Beşiktaş mücadeleleriyle devam edecek.

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Fatih Terim'den rotasyon! Sivasspor 11'ini belirledi...

Aslan'ın zorlu fikstürü öncesi yaşanan sakatlıklar ve milli takımlardan yorgun dönen oyuncular Terim'i düşündürürken, tecrübeli ekibin Sivasspor maçında sahaya farklı bir 11 sürmesi bekleniyor.

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Fatih Terim'den rotasyon! Sivasspor 11'ini belirledi...

A Spor yayınına bağlanan Galatasaray muhabiri Savaş Çorlu, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

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