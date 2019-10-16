16 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da şok ayrılık! Sezon başında gelmişti...

Yeni sezonda yarıştığı iki kulvarda da istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yaz transfer döneminde olduğu gibi ara transfer döneminde de kadroda radikal değişiklikler yapması beklenen sarı-kırmızılılarda sürpriz bir ayrılık yolda... Cimbom, sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcuyla ara transfer döneminde yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 16.10.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 15:44
  • 1
  • 28
Galatasaray'da şok ayrılık! Sezon başında gelmişti...

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamladıktan sonra Akhisarspor'u mağlup ederek Süper Kupa'yı da müzesine götüren ve yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile hızlı bir yaz transfer dönemi geçirdi.

  • 2
  • 28
Galatasaray'da şok ayrılık! Sezon başında gelmişti...

Kadrosunu baştan aşağı yenileyen sarı-kırmızılılar, 7 isimle yollarını ayırırken 14 oyuncuyu da kadrosuna kattı.

  • 3
  • 28
Galatasaray'da şok ayrılık! Sezon başında gelmişti...

Takıma dahil ettiği yıldız futbolcularla beklentiyi yukarılara taşıyan Aslan, yeni sezonda mücadele ettiği iki kulvarda da istediği başlangıcı yapamadı.

  • 4
  • 28
Galatasaray'da şok ayrılık! Sezon başında gelmişti...

Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 10 puanla 10. sırada yer alan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 beraberlik alarak ikinci maçlar sonunda 3. sırada kendisine yer buldu.

  • 5
  • 28
Galatasaray'da şok ayrılık! Sezon başında gelmişti...

Bu sezon özellikle gol yollarında sıkıntı çeken Aslan, Süper Lig'de 7 maçta 6 gol kaydetti. Cimbom, Devler arenasında çıktığı 2 maçta ise gol üretemedi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör