16 Ekim 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da şok ayrılık! Sezon başında gelmişti...
Yeni sezonda yarıştığı iki kulvarda da istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yaz transfer döneminde olduğu gibi ara transfer döneminde de kadroda radikal değişiklikler yapması beklenen sarı-kırmızılılarda sürpriz bir ayrılık yolda... Cimbom, sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcuyla ara transfer döneminde yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 16.10.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 15:44
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