Galatasaray'da Falcao, Luyindama ve Lemina Sivasspor maçında yok

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Sivasspor maçı öncesi Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı ekipte Falcao, Luyindama ve Lemina'nın Sivasspor maçında olamayacağını söyleyen Çorlu, Son dönemlerde fiziksel düşüş yaşayan Feghouli’nin yerine Emre Mor’un ilk 11’de olacağını aktardı.