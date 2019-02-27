27 Şubat 2019, Çarşamba

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Galatasaray'da üç imza birden! Fatih Terim onay verdi

Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, iç transferde de harekete geçti. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi sona erecek üç futbolcusuyla yeni sözleşme imzalayacak.

Giriş Tarihi: 27.02.2019 18:56 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 19:05
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Galatasaray'da üç imza birden! Fatih Terim onay verdi

Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu parolasıyla sezona devam eden Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması şimdiden başladı.

FATİH TERİM'DEN İSTİKLAL MARŞI GÖNDERMESİ

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Galatasaray'da üç imza birden! Fatih Terim onay verdi

Yeni sezon kampı öncesi tüm transferlerini bitirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın adı Porto ile sözleşmesi sona erecek olan Meksikalı orta saha Hector Herrera ve Fatih Terim'in sezon başında da istediği Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet ile anılıyor.

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Galatasaray'da üç imza birden! Fatih Terim onay verdi

Dış transfer atağa kalkan Cimbom, iç transfer çalışmalarına da hız verdi.

VAR İNCELEMESİYLE GOL KARARI

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Galatasaray'da üç imza birden! Fatih Terim onay verdi

Güneş'in haberine göre sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Selçuk İnan, Sinan Gümüş ve Martin Linnes ile yeni mukavele yapacak.

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Galatasaray'da üç imza birden! Fatih Terim onay verdi

2011 yılından bu yana Sarı-Kırmızılı formayı giyen Selçuk'a 1+1 yıllık anlaşma teklif edilecek.

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