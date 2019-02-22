Galatasaray'ın golcüsü Diagne'ye tepkiler çığ gibi büyüyor!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Galatasaray ile Benfica arasında oynanan karşılaşmaya sarı-kırmızılı takımın 10 milyon Euro'luk golcüsü Mbaye Diagne, kötü performansı ile damga vuruyor.