22 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın golcüsü Diagne'ye tepkiler çığ gibi büyüyor!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Galatasaray ile Benfica arasında oynanan karşılaşmaya sarı-kırmızılı takımın 10 milyon Euro'luk golcüsü Mbaye Diagne, kötü performansı ile damga vuruyor.

Giriş Tarihi: 22.02.2019 00:55 Güncelleme Tarihi: 22.02.2019 02:33
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Galatasaray'ın golcüsü Diagne'ye tepkiler çığ gibi büyüyor!
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Galatasaray'ın golcüsü Diagne'ye tepkiler çığ gibi büyüyor!
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Galatasaray'ın golcüsü Diagne'ye tepkiler çığ gibi büyüyor!
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Galatasaray'ın golcüsü Diagne'ye tepkiler çığ gibi büyüyor!
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Galatasaray'ın golcüsü Diagne'ye tepkiler çığ gibi büyüyor!
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