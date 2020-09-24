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Fatih Terim'den Fenerbahçe rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Hajduk Split maçı muhtemel 11'i

Sezona hızlı bir giriş yapan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda sahasında Hajduk Split'i konuk edecek. Rakibini mağlup edip bir üst tura yükselmek isteyen sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçını düşünerek kadroda rotasyona gitme kararı aldı. İşte Galatasaray'ın Hajduk Split maçındaki muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 24.09.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 11:17
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Fatih Terim'den Fenerbahçe rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Hajduk Split maçı muhtemel 11'i

Galatasaray'da rota yeniden UEFA Avrupa Ligi'ne döndü. İkinci eleme turunda Neftçi Bakü'yü eleyen sarı-kırmızılılar bugün saat 21.00'de Hajduk Split ile karşı karşıya gelecek.

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Fatih Terim'den Fenerbahçe rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Hajduk Split maçı muhtemel 11'i

Bu sezon oynadığı 3 maçı da kazanan Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi rakibini yenerek hem bir üst tura yükselmek hem de adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor.

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Fatih Terim'den Fenerbahçe rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Hajduk Split maçı muhtemel 11'i

Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşma pandemi nedeniyle tek maç üzerinden ve seyircisiz oynanacak. Cimbom, Hajduk karşısında tur atlaması halinde Williem II-Rangers maçının galibi ile eşleşecek.

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Fatih Terim'den Fenerbahçe rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Hajduk Split maçı muhtemel 11'i

TERİM'DEN DERBİ YASAĞI

Sarı-kırmızılı ekip üç gün sonra da Süper Lig'deki derbide Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Yorgunluk ve sakatlık riskinden dolayı bazı oyuncuları dinlendirmesi beklenen teknik direktör Fatih Terim, derbi maçına hem tur atlamanın moraliyle hem de tam kadro çıkmanın planlarını yapıyor.

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Fatih Terim'den Fenerbahçe rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Hajduk Split maçı muhtemel 11'i

Bu nedenle Terim oyuncularından, pazar akşamı Türk Telekom Stadı'nda oynanacak derbiyi düşünmemelerini istedi. Hırvat rakiplerini yardımcıları ile birlikte analiz eden Fatih Terim, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ise yarın başlayacak.

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