Fatih Terim'den Fenerbahçe rotasyonu! İşte Galatasaray'ın Hajduk Split maçı muhtemel 11'i

TERİM'DEN DERBİ YASAĞI

Sarı-kırmızılı ekip üç gün sonra da Süper Lig'deki derbide Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Yorgunluk ve sakatlık riskinden dolayı bazı oyuncuları dinlendirmesi beklenen teknik direktör Fatih Terim, derbi maçına hem tur atlamanın moraliyle hem de tam kadro çıkmanın planlarını yapıyor.