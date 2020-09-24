24 Eylül 2020, Perşembe

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Son dakika Galatasaray haberi: Orta sahaya dünya yıldızı geliyor! Ünlü gazeteci duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrildi. Michael Seri ve Mario Lemina'nın ayrılıklarının ardından bu bölgeyi Oghenekaro Etebo takviyesiyle güçlendiren sarı-kırmızılılarda arayışlar sürerken, ünlü gazeteci Nico Schira sosyal medya hesabından Cimbom'un ilgilendiği dünya yıldızı futbolcuyu duyurdu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.09.2020 11:06
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Son dakika Galatasaray haberi: Orta sahaya dünya yıldızı geliyor! Ünlü gazeteci duyurdu

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Orta sahaya dünya yıldızı geliyor! Ünlü gazeteci duyurdu

Yeni sezona Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyeti ile başlayan sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'yi de yenip 3'te 3 yapmayı planlıyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Orta sahaya dünya yıldızı geliyor! Ünlü gazeteci duyurdu

İyi bir futbol ortaya koyan Cimbom'da hedef yeni transferleri bir an önce bitirip kadro derinliğini sağlayabilmek.

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Son dakika Galatasaray haberi: Orta sahaya dünya yıldızı geliyor! Ünlü gazeteci duyurdu

Teknik direktör Fatih Terim de zolrlu Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulunmuştu.

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Son dakika Galatasaray haberi: Orta sahaya dünya yıldızı geliyor! Ünlü gazeteci duyurdu

Transferle ilgili konuşan Terim, "Transferin kapanmasına kadar daha net 10 gün var. Neler olur, neler biter bilmiyorum ama futbolun dinamizmi içinde her dakika her şey yaşanabilir. Değişimler, gidişler, gelişler olabilir." demişti.

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