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Galatasaray'da Arda Turan'ın yerine sürpriz transfer! Fatih Terim onay verdi

Süper Lig'de yeni sezona 2'de 2 ile başlayan ve gözünü 3. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisine çeviren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sezon başında eski futbolcusu Arda Turan'ı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcunun yerine sürpriz bir ismi transfer etmeye hazırlanıyor. İşte o isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.09.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 13:42
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Galatasaray'da Arda Turan'ın yerine sürpriz transfer! Fatih Terim onay verdi

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleri ile şahlandı.

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Galatasaray'da Arda Turan'ın yerine sürpriz transfer! Fatih Terim onay verdi

Takıma yeni katılan oyuncuların uyumu teknik direktör Fatih Terim'in yüzünü güldürürken bir yandan da takıma yeni katılacak oyuncular üzerine yoğun mesai harcanıyor.

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Galatasaray'da Arda Turan'ın yerine sürpriz transfer! Fatih Terim onay verdi

Fenerbahçe maçından da galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapan Terim, kadro derinliğini sağlamak için yönetime birçok isim sundu.

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Galatasaray'da Arda Turan'ın yerine sürpriz transfer! Fatih Terim onay verdi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki Hajduk Split maçında önce açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam transfer konusuna da değindi.

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Galatasaray'da Arda Turan'ın yerine sürpriz transfer! Fatih Terim onay verdi

Terim açıklamasında, "Özellikle Galatasaraylıların bilmesi gereken birçok konu var. Konu, transfer yapma ihtimalimizin çok düşük olması. Zaten satmadan da alamıyoruz. Bunu da bilerek başladık zaten. Aldığımızdan fazlasını satmışız, şampiyon olmuşuz, kara geçmişiz.

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