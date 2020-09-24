Galatasaray'da Arda Turan'ın yerine sürpriz transfer! Fatih Terim onay verdi

Terim açıklamasında, "Özellikle Galatasaraylıların bilmesi gereken birçok konu var. Konu, transfer yapma ihtimalimizin çok düşük olması. Zaten satmadan da alamıyoruz. Bunu da bilerek başladık zaten. Aldığımızdan fazlasını satmışız, şampiyon olmuşuz, kara geçmişiz.