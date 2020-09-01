01 Eylül 2020, Salı

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Transferde yıldız isme dev talip! Galatasaray'da kasa doluyor

Finansal Fair-Play (FFP) kapsamında UEFA'yla anlaşmasının son senesine giren Galatasaray, bu kapsamda transferde çok dikkatli adımlar atarak ilerliyor. Maicon'u Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a 1 milyon 430 bin Euro'ya satan Cimbom'un, transferde harcayabileceği miktar da şimdilik bu kadar. Hal böyleyken sarı-kırmızılılara piyango gibi bir teklif geldi. Dolar milyarderi olan Lüksemburglu iş insanı, Aslan'ın yıldız ismini gözüne kestirdi. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 01.09.2020 10:01
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Transferde yıldız isme dev talip! Galatasaray'da kasa doluyor

Yalnızca 1.43 milyon euro'luk transfer limiti olması nedeniyle orta saha transferinde sıkıntılar çeken Galatasaray'a transfer piyangosu vurdu.

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Transferde yıldız isme dev talip! Galatasaray'da kasa doluyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in de sahibi olan Lüksemburglu dolar milyarderi Gerard Lopez, son olarak satın aldığı Portekiz Ligi takımı Boavista'ya yatırımlarına devam ederken, flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Transferde yıldız isme dev talip! Galatasaray'da kasa doluyor

Transfer bütçesini artırarak gözünü yıldız futbolculara diken Boavista, bu kez Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'yi hedefine aldı.

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Transferde yıldız isme dev talip! Galatasaray'da kasa doluyor

A Bola'nın haberine göre; Real Madrid ve Manchester City'nin eski Javi Garcia ile Boca Juniors'tan Seba Perez'i kadrosuna katarak güçlendiren Portekiz ekibi, sıraya Feghouli'yi aldı.

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Transferde yıldız isme dev talip! Galatasaray'da kasa doluyor

Gelecek sezon Portekiz Ligi'nde zirveye oynamayı planlayan Boavista'nın 30 yaşındaki yıldız futbolcu için önümüzdeki günlerde girişimlerde bulunacağı ifade ediliyor.

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