Transferde yıldız isme dev talip! Galatasaray'da kasa doluyor

Finansal Fair-Play (FFP) kapsamında UEFA'yla anlaşmasının son senesine giren Galatasaray, bu kapsamda transferde çok dikkatli adımlar atarak ilerliyor. Maicon'u Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a 1 milyon 430 bin Euro'ya satan Cimbom'un, transferde harcayabileceği miktar da şimdilik bu kadar. Hal böyleyken sarı-kırmızılılara piyango gibi bir teklif geldi. Dolar milyarderi olan Lüksemburglu iş insanı, Aslan'ın yıldız ismini gözüne kestirdi. İşte o isim ve detaylar...