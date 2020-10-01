01 Ekim 2020, Perşembe

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Saldır Aslan'ım! İşte Galatasaray'ın Rangers maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Glasgow Rangers takımıyla karşılaşacak Galatasaray, tur için sahaya çıkacak. Ülke puanını yakından ilgilendiren mücadeleyi sarı-kırmızılı takım kazanması halinde gruplara kalacak. İşte Terim'in oyuncu tercihleri ve Rangers - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 01.10.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 09:49
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Saldır Aslan'ım! İşte Galatasaray'ın Rangers maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya geliyor.

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Saldır Aslan'ım! İşte Galatasaray'ın Rangers maçı 11'i

Tek maç eleme usulüne göre gerçekleşecek olan karşılaşmayı kazanan takım Avrupa Ligi gruplarında yer alma hakkı kazanacak.

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Saldır Aslan'ım! İşte Galatasaray'ın Rangers maçı 11'i

Glasgow kentindeki İbrox Stadı'nda oynanacak maç 21.45'te başlayacak. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka, Teve2'den şifresiz olarak yayımlanacak. Karşılaşmada Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis düdük çalacak.

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Saldır Aslan'ım! İşte Galatasaray'ın Rangers maçı 11'i

UKRAYNA BİZİ GEÇTİ

Öte yandan karşılaşmayı önemli kılan bir diğer etken ise Galatasaray'ın bu sezon ülke puanına yapacağı katkı...

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Saldır Aslan'ım! İşte Galatasaray'ın Rangers maçı 11'i

Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, Gent'i geçip Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmayı başardı. Ukrayna, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin önüne geçti.

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