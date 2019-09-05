05 Eylül 2019, Perşembe
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Falcao'nun sözleşmesindeki şok detay!
Yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'da transfer gündeminin en önemli ismi Radamel Falcao'ydu. Falcao ile uzun süre önce anlaşmaya varan sarı-kırmızılıların yıldız isme ödeyeceği bonuslar dudak uçuklatırken, sözleşmesinde bulunan detay dikkat çekti. Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Kolombiyalı yıldızın sözleşmesini feshetme hakkı bulunuyor...
Giriş Tarihi: 05.09.2019 09:07 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 09:08
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