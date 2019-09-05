05 Eylül 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Falcao'nun sözleşmesindeki şok detay!

Yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'da transfer gündeminin en önemli ismi Radamel Falcao'ydu. Falcao ile uzun süre önce anlaşmaya varan sarı-kırmızılıların yıldız isme ödeyeceği bonuslar dudak uçuklatırken, sözleşmesinde bulunan detay dikkat çekti. Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Kolombiyalı yıldızın sözleşmesini feshetme hakkı bulunuyor...

Giriş Tarihi: 05.09.2019 09:07 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 09:08
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Falcao'nun sözleşmesindeki şok detay!

Yaklaşık 2 aydır Radamel Falcao transferiyle yatıp kalkan Galatasaray nihayet mutlu sona ulaşmış, Kolombiyalı yıldıza 3 yıllık kontrat imzalatmıştı.

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Falcao'nun sözleşmesindeki şok detay!

Monaco'dan bonservissiz bir şekilde gelen 33 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı kulüpten yıllık 5 milyon Euro maaş alacağı bildirilmişti.

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Falcao'nun sözleşmesindeki şok detay!

Falcao'nun bonuslarla birlikte Galatasaray'dan kazanacağı ücret de belli oldu.

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Falcao'nun sözleşmesindeki şok detay!

SÖZLEŞMEDE BONUS MADDELERİ BİR HAYLİ FAZLA

Akşam'ın haberine göre Falcao; "Süper Lig'de ilk 11, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi" organizasyonların için ayrı ayrı bonus maddeleri koydurdu.

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Falcao'nun sözleşmesindeki şok detay!

Falcao'nun 5 milyon euro'luk maaşın haricinde elde edilecek başarılara göre 4 milyon Euro da 'bonus' alma ihtimali olduğu öğrenildi.

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