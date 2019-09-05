05 Eylül 2019, Perşembe
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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Canlı yayında açıkladı
Süper Lig'de yaz transfer dönemi resmen sona erdi. Kadrosunu baştan aşağıya yenileyen Galatasaray ise transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak göze çarptı. Başta Radamel Falcao olmak üzere birçok ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, yeni sezon için hedeflediği geniş rotasyonlu kadroyu oluşturdu. Öte yandan transfer çalışmalarını son güne kadar devam ettiren Galatasaray'ın ilgilendiği ancak kadrosuna katamadığı yıldız futbolcu da ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 05.09.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 10:01
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