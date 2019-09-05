05 Eylül 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Canlı yayında açıkladı

Süper Lig'de yaz transfer dönemi resmen sona erdi. Kadrosunu baştan aşağıya yenileyen Galatasaray ise transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak göze çarptı. Başta Radamel Falcao olmak üzere birçok ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, yeni sezon için hedeflediği geniş rotasyonlu kadroyu oluşturdu. Öte yandan transfer çalışmalarını son güne kadar devam ettiren Galatasaray'ın ilgilendiği ancak kadrosuna katamadığı yıldız futbolcu da ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 05.09.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 10:01
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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Canlı yayında açıkladı

Süper Lig'de yaz transfer dönemi resmen sona erdi.

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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Canlı yayında açıkladı

Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray ise yaz transfer dönemindeki en hızlı takımlardan biri olarak göze çarptı.

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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Canlı yayında açıkladı

Kadrosunda büyük değişiklikler yapan sarı-kırmızılılar, Monaco forması giyen dünya yıldızı Radamel Falcao'yu kadrosuna katarak büyük yankı uyandırdı.

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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Canlı yayında açıkladı

Başta Falcao olmak üzere birçok yıldızı kadrosuna Cimbom, TT Stadı'nda düzenlediği görkemli bir törenle futbolculara imza attırdı.

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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Canlı yayında açıkladı

Galatasaray'ın Falcao dışında kadrosuna kattığı isimlerse şu şekilde:

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