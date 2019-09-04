Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek kulüp olan Galatasaray'ın kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın UEFA'ya bildirdiği listede aralarında yeni transferlerin de bulunduğu tam altı futbolcu yer almadı. İşte Galatasaray'ın Devler Ligi'nde mücadele edecek kadrosu...

Giriş Tarihi: 04.09.2019 23:54 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 23:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





