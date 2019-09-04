04 Eylül 2019, Çarşamba

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek kulüp olan Galatasaray'ın kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın UEFA'ya bildirdiği listede aralarında yeni transferlerin de bulunduğu tam altı futbolcu yer almadı. İşte Galatasaray'ın Devler Ligi'nde mücadele edecek kadrosu...

Giriş Tarihi: 04.09.2019 23:54 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 23:56
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon mücadele edecek temsilcimiz Galatasaray'ın bu kulvardaki kadrosu belli oldu.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

UEFA'ya bildirilen listede aralarında yeni transferlerinde bulunduğu tam 6 isim yer almazken, kadro şu isimlerden oluşuyor;

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Fernando Muslera

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Okan Kocuk

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Marcao

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