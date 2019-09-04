04 Eylül 2019, Çarşamba

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Falcao'nun sözleşmesi ortaya çıktı! İşte Galatasaray'ın ödeyeceği bonuslar

Galatasaray, dünyaca ünlü golcü Falcao ile 3 yıllık sözleşme imzaladı... Transfer döneminin başından beri Falcao ile yatıp kalkan Galatasaray, transferin son günlerinde Monaco'yu ikna etmeyi başardı. Falcao ile uzun süre önce anlaşmaya varan sarı-kırmızılıların yıldız isme ödeyeceği bonuslar dudak uçuklatırken, Kolombiyalı yıldızın sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor...

Giriş Tarihi: 04.09.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 14:51
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Falcao'nun sözleşmesi ortaya çıktı! İşte Galatasaray'ın ödeyeceği bonuslar

Yaklaşık 2 aydır Radamel Falcao transferiyle yatıp kalkan Galatasaray nihayet mutlu sona ulaşmış, Kolombiyalı yıldıza 3 yıllık kontrat imzalatmıştı.

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Falcao'nun sözleşmesi ortaya çıktı! İşte Galatasaray'ın ödeyeceği bonuslar

Monaco'dan bonservissiz bir şekilde gelen 33 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı kulüpten yıllık 5 milyon Euro maaş alacağı bildirilmişti.

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Falcao'nun sözleşmesi ortaya çıktı! İşte Galatasaray'ın ödeyeceği bonuslar

Falcao'nun bonuslarla birlikte Galatasaray'dan kazanacağı ücret de belli oldu.

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Falcao'nun sözleşmesi ortaya çıktı! İşte Galatasaray'ın ödeyeceği bonuslar

SÖZLEŞMEDE BONUS MADDELERİ BİR HAYLİ FAZLA

Akşam'ın haberine göre Falcao; "Süper Lig'de ilk 11, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi" organizasyonların için ayrı ayrı bonus maddeleri koydurdu.

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Falcao'nun sözleşmesi ortaya çıktı! İşte Galatasaray'ın ödeyeceği bonuslar

Falcao'nun 5 milyon euro'luk maaşın haricinde elde edilecek başarılara göre 4 milyon Euro da 'bonus' alma ihtimali olduğu öğrenildi.

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