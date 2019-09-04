04 Eylül 2019, Çarşamba
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Falcao'nun sözleşmesi ortaya çıktı! İşte Galatasaray'ın ödeyeceği bonuslar
Galatasaray, dünyaca ünlü golcü Falcao ile 3 yıllık sözleşme imzaladı... Transfer döneminin başından beri Falcao ile yatıp kalkan Galatasaray, transferin son günlerinde Monaco'yu ikna etmeyi başardı. Falcao ile uzun süre önce anlaşmaya varan sarı-kırmızılıların yıldız isme ödeyeceği bonuslar dudak uçuklatırken, Kolombiyalı yıldızın sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor...
Giriş Tarihi: 04.09.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 14:51
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