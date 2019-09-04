04 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

En değerli forvet açıklandı! Herkes Falcao beklerken..

Transfer döneminin bitmesi ile birlikte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve bütün Süper Lig ekipleri kadrolarına son şeklini verdi. Özellikle hücum güçlerini arttıran takımlar santrfor mevkisine bir veya birden fazla takviye yaptı. Peki Süper Lig'in en değerli santrforu kim? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 04.09.2019 13:55 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 13:56
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En değerli forvet açıklandı! Herkes Falcao beklerken..
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En değerli forvet açıklandı! Herkes Falcao beklerken..

Son zamanlarda görülmemiş bir hareketliliğin yaşandığı transfer döneminde takımlar kadro mühendisliği kapsamında birçok yıldız isme imza attırdı.

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En değerli forvet açıklandı! Herkes Falcao beklerken..

Özellikle şampiyonluk amacında olan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir transfer dönemini oldukça verimli geçirdi.

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En değerli forvet açıklandı! Herkes Falcao beklerken..

Slimani, Soldado ve Frey ile yollarını ayıran Fenerbahçe santrfor mevkisini Vedat Muriç, Mevlüt Erdinç ve Allahyar Sayyadnamesh ile güçlendirdi.

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En değerli forvet açıklandı! Herkes Falcao beklerken..

Sarı-lacivertli takım İranlı genç yıldız adayı Allahyar'ı bu sezon kullanmadan gelişimi için İstanbulspor'a kiraladı.

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