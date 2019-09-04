04 Eylül 2019, Çarşamba
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En değerli forvet açıklandı! Herkes Falcao beklerken..
Transfer döneminin bitmesi ile birlikte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve bütün Süper Lig ekipleri kadrolarına son şeklini verdi. Özellikle hücum güçlerini arttıran takımlar santrfor mevkisine bir veya birden fazla takviye yaptı. Peki Süper Lig'in en değerli santrforu kim? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 04.09.2019 13:55 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 13:56
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